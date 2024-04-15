İzmir’de elektrik kesintisi 15 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Buruncuk ( Buruncuk Yolu Buruncuk Köyü İç Yolu )
Saat : 12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6169. Sk. 6170. Sk. 6165. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( Seaside Sitesi Süzer Sun Dreams Hotel Alaçatı Surf Paradise Club 18015 18018 )
Saat : 10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( 1722. Sk. Kemal Paşa Cd. Kemalpaşa 1721. Sk. )
Tuna ( İbrahim Yılmaz Sk. Tiyatro Sk. Tiyatro Salah Birsel Sk. Kemalpaşa Kemal Paşa Cd. )
Saat : 9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Gedik ( KATRANDERE )
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA Soğukpınar küme evleri )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu )
Osmancık ( ARA OVA YOLU )
Eğridere ( Eğridere Yolu ARA YOL )