Gençler sanal kumar bataklığında

Bağımlılık denince akla ilk olarak alkol ya da uyuşturucu madde ile ilişkili bağımlılıklar gelse de, davranışsal bağımlılıklar kategorisine giren birçok tür bulunuyor. Bunlardan biri de kumar oynama davranışı. Son zamanlarda sanal bahis sitelerinin yaygınlaşmasıyla, erişimin kolaylaşması sonucunda patolojik kumar oynama davranışının gençler ve yetişkinler arasındaki yaygınlığı oldukça arttı.

"BÜYÜK BİR ÇIKMAZDAYIZ"

İzmir'de yaşayan doktor bir çiftin çocukları olan 19 yaşındaki E.Y. de bu sanal kumarın kurbanı oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen anne, "Oğlum sigara ve uyuşturucu kullanmıyor diye seviniyordum. Ama bu sanal kumar en az uyuşturucu kadar tehlikeli boyut almış durumda. Sanal kumar yüzünden evimizi ve arabamızı sattık, oğlum intihara teşebbüs etti. Eşimle bu yüzden boşanma aşamasına geldik. Ablası, her gün ağlayıp dua ediyor

kardeşi kurtulsun diye, büyük bir çıkmazdayız" diyerek dert yandı.

GENÇ NESİL YOK OLUYOR

Sanal kumar sitelerinin özellikle gençleri abluka altına aldığını dile getiren anne, "Yetkililere sesleniyorum, geleceğimiz tehlike altında. Ülkemizin asıl beka sorunlarından biri de bu. Bu siteler yüzünden yeni nesil diye bir şey kalmayacak. Bankalar hemen kredi açıyor. Kredi kartı veriyor. Bu siteler promosyon diye önce avans hesap açıyor. Önce kazandırıyor, sonrasında da girdabın içine alıyor gençleri. Kaybettiğini, tekrar kazanmak için uçuruma yuvarlanıyorlar Yetkililere sesleniyorum, kapatın bu kumar sitelerini" ifadelerini kullandı.

Psikolog Burçin Eleman

BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Konuyla ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalar yapan Psikolog Burçin Eleman, ebeveynlerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Kumar Bağımlılığın altında, bir takım duygusal ve psikolojik faktörler yattığını söyleyen Eleman, "Kumar bağımlısı veya adayı kişiler; iyi niyetle bırakmak istemesine, hatta daha önce hem kendine hem çevrelerine defalarca kez söz vermesine rağmen bu kararı kalıcı olarak uygulayamaz. 6 aydan uzun bir süre kumarda kayıplar yaşayan kişiler, bırakmayı başaramadıysa, telafi için daha çok oynadıysa, yalan söylemeye ve borç almaya başladıysa ve günlük hayatta işlevsellik bozulmaya başladıysa, kumar bağımlılığı belirtilerini taşıdığı söylenebilir" dedi.

"DESTEK ALMALARI LAZIM"

Her geçen gün kliniklere başvuran sayının arttığına değinen Psikolog Burçin Eleman, "Kumar bağımlılığı ile mücadele için destek şart. Kumar bağımlılığının biyolojik kökeni de olan bir hastalık olduğu ve profesyonel destek olmadan aşılamayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden patolojik kumar oynama davranışı olan kişinin psikiyatri uzmanları ve psikologlara müracaatı sağlanmalıdır. Tedavi sürecinde ilaç tedavisi, bireysel ve grup psikoterapi çalışmaları bir arada uygulanır. Tedavi uzun sürelidir ve aile desteği önemlidir. Kumar oynama davranışı irade ile değiştirilemez. Bu yüzden yakınınızı iradesizlik ve sözünü tutmamakla suçlamak yerine, tedavi sürecinde ona destek olmanız daha faydalı olacaktır" dedi.