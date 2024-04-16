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Haberler İzmir TCG Nusret müze gemisi İzmir'e geliyor

TCG Nusret müze gemisi İzmir'e geliyor

HABER MERKEZİ
TCG Nusret müze gemisi İzmir’e geliyor

TCG Nusret müze gemisinin Ege ve Akdeniz ile KKTC'deki limanlarda vatandaşların ziyaretine açılacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nusret Müze gemisinin ziyarete açılacağı limanlar ve tarihleri şöyle:

22 - 23 NİSAN'DA GELECEK

"20 Nisan Dikili, 22-23 Nisan İzmir, 26 Nisan Kuşadası, 28 Nisan Bodrum, 1 Mayıs Marmaris Aksaz, 3 Mayıs Kaş, 6 Mayıs Alanya, 9-10 Mayıs KKTC Girne, 13-14 Mayıs Mersin, 16 Mayıs İskenderun, 19 Mayıs Taşucu, 21 Mayıs Anamur, 24-25 Mayıs Antalya, 28 Mayıs Fethiye, 30 Mayıs Marmaris, 2 Haziran Güllük, 5 Haziran Çeşme, 7 Haziran."

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