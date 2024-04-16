Tugay, bürokratlardan rapor istedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne son aylarda çok fazla eleman alındığı iddiası yerel seçimlerin ardından gündeme geldi. Cemil Tugay'ın adaylığının açıklandığı 29 Ocak'tan 29 Mart'a kadar belediye şirketlerine Tunç Soyer'in 2 binin üzerinde eleman alımı yaptığı öğrenildi. Soyer döneminin son günlerinde bin kişinin evraklarını tamamladığı öğrenilirken, Tugay'ın göreve gelir gelmez işe alım süreçlerini durdurduğu kaydedildi. Personelin belediyeye aylık maliyetinin sigorta dahil 80 milyon lira olduğu bildirildi. Tugay'ın yeni alınan elamanlarla ilgili detaylı bir rapor hazırlattığı, ihtiyaç fazlası çalışanlarla yolların ayrılacağı öğrenildi.

İŞTE YENİ ATAMALAR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta belediyenin kritik birimlerine yeni atamalar yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; Kocaoğlu döneminde Tarım, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı olan Ziya Çavdar göreve geri döndü. Tugay, ilk danışmanı da belirledi. Tugay, bayram öncesi belediyenin en önemli şirketlerinden İZBETON'un başına, eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde bu görevde bulunan Hüseyin Sezer atanmıştı. Edinilen bilgiye göre; Kocaoğlu döneminin önemli bürokratlarından, eski Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanı olan Ziya Çavdar bu göreve geri dönecek. Kocaoğlu'nun ikinci döneminde belediyenin tanıtım faaliyetlerini yürüten ÜNİ- BEL Genel Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra görevden alınan ve kızağa çekilen Ali Sabuktay, Tugay'ın siyasal iletişim konularında danışmanı oldu. Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım'ın ise Genel Sekreter Yardımcısı olacağı öğrenildi.

İZMİR'DE HALK EKMEK 5 TL'YE DÜŞTÜ

İZMİR'DE 7 TL'den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, Tugay'ın talimatı ile 5 TL'ye indirildi. Başkan Tugay, "Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak" dedi.