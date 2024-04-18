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Haberler İzmir İzmir’de alevler iki fabrikayı sardı! Dumandan göz gözü görmedi

İzmir’de alevler iki fabrikayı sardı! Dumandan göz gözü görmedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Çiğli'de bir metal kaplama fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede yandaki plastik fabrikasına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatlik yoğun çaba sonrasında kontrol altına alındı.

AA
İzmir’de alevler iki fabrikayı sardı! Dumandan göz gözü görmedi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikalardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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