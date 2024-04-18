Kardeş cinayetinde diplomatik başarı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İnterpol Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması ile diplomatik bir başarı gösterilerek 12 saat gibi kısa bir sürede hakkında kırmızı bülten çıkartılan kardeş katili ağabey Erol Çelik, Urla'da cinayet işledikten sonra kaçtığı Sırbistan'da havalimanında uçaktan iner inmez yakalanarak ülkeye geri getirildi.

Tutuklanan ağabey Erol Çelik'in, "Polislere bu kadar çabuk yakalanacağımı hiç tahmin etmiyordum. Yurt dışına kaçınca beni bulamazlar diye düşünmüştüm" dediği ileri sürüldü.

PARA İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, 13 Nisan'da İzmir'in Urla ilçesi Özbek köyü zeytinlik alanda ot toplamaya giden kişi, erkek cesedi görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Eyüp Çelik'in (19) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'in aralarında husumet olduğu iddia edilen ağabeyi E.Ç'nin (32) öldürdüğünü belirledi.

Hava yoluyla Sırbistan'a kaçtığını belirlenen şüpheli E.Ç. hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığının kırmızı bülten çıkarması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Interpol- Europol Daire Başkanlığı ile görüşerek yakalanma talebini iletti. Talep üzerine Sırbistan Interpol ekipleri şüpheli Eyüp Çelik'i Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda uçaktan indiği esnada gözaltına aldı. İzmir'e getirilen Çelik'in ifadesinde kardeşini aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Urla Adliyesi'ne sevk edilen Çelik tutuklandı.