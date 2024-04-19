Konak’ta belediye kasası tam takır, kuru bakır

30 yıldır CHP'nin yönettiği Konak Belediyesi'ni eski başkan Abdül Batur'dan 31 Mart'tan sonra 1 milyar liralık borçla devraldığı konuşulan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan itiraf gibi açıklama geldi.

Yaklaşık bin 500'e yakın işçinin maaşını zamanında ödeyemediği için eleştirilen Mutlu, belediye kasasının tam takır kuru bakır olduğunu ifade ederek, "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum" dedi.

BORÇLAR DAĞ GİBİ

CHP İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kentteki 24 ilçe belediye başkanından neredeyse tamamı yeniden aday gösterilmedi. Kendisinden sonra gelecek isimleri zor duruma sokmak istediği öne sürülen bazı CHP'li belediye başkanları seçimlerin yapılacağı son güne kadar 'Benden sonrası tufan' anlayışı ile milyonluk ihaleler yapıp, belediye kadrosuna da binlerce insanı aldı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 30 ilçenin 28'inde CHP iktidara geldi. CHP'li ilçe belediye başkanları mazbatalarını alıp göreve geldiklerinde karşılaştıkları borç miktarlarını gördüklerinde adeta şok yaşadı. Vatandaşlara vaat ettikleri projeleri hayata geçirmenin ve iş sözü verdikleri kişileri belediyeye almanın hayalini kuran CHP'li başkanlar, koltukları devraldıkları kişilerin de kendi partilerinden olması nedeni ile sessiz kalmayı tercih etti. Konak Belediye Başkanlığı koltuğuna seçilen CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da yerel seçimlerden sonra benzer bir tablo ile karşılaştığı ortaya çıktı.

CHP'li Konak Belediyesi eski Başkanı Abdül Batur'un da görevini devrettiği yeni belediye başkanı Mutlu'ya yaklaşık 1 milyar liralık borç bıraktığı iddia edildi. Yaklaşık bin 500'ü işçi olmak üzere memurlarla birlikte toplam 2 bin 12 kişinin çalıştığı Konak Belediyesi'nin toplam net borcu ile ilgili Mutlu resmi bir açıklama yapmazken, belediyenin içinde bulunduğu borç batağı işçi maaşlarının zamanın da ödenmemesi ile patlak verdi.

PANKART DA ASACAĞIM

Parti içinden maaşlarla ilgili üstüne gelinmesine de kızan Mutlu, "Gerekirse pankart da asacağım" tehdidinde bulundu.

Öte yandan meclis sırasında telefonla konuşmak için dışarı çıkıp tekrar geri gelen Mutlu, işçi maaşlarının gecikmesi ile ilgili maddi sorunun aşıldığını belirterek, "Parça parça ödemeyi teklif ettim, sendika bunu kabul etmedi, tam talep etti.

Memura ödeme yaptık, işçimizin maaşının tamamı da yarın ödeniyor. Asla dahil olmadığım, içinde hiç payımın olmadığı bir zor durum yaşatıldı. Bu durumdan dolayı, tüm işçi arkadaşlarımızdan bu durumu yaratanlar adına özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yaşanmaması adına mali disiplin, tasarruf tedbiri, ne varsa Konak Belediyesi de yaşayacak" diye konuştu.

MUTLU: İŞÇİ MAAŞLARI KIRMIZI ÇİZGİMDİR

Konak Belediyesi Başkanı CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu, geçen meclis toplantısında işçilerin maaşlarının gecikmesi ile ilgili eleştirilere adeta ateş püskürdü. Bugüne kadar kendisine emeğin en yüce değer olduğunun öğretildiğini ve özel sektörde yöneticiyken işçilerin maaşlarını bir gün dahi geciktirmediğini anlatan Mutlu, belediyenin mali durumu ile ilgili, "Bunu göreve gelmeden de rica etmiştim. Diğer her şey bir yana işçinin maaşının ödenmesi benim kırmızı çizgimdir" diye konuştu