Yabancı mevkidaşlarından işbirliği vurgusu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı, 31 Mart Yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanları ve kurumlarının temsilcileri kutladı.

DOSTLUK VURGUSU

PARİS Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Viyana Belediye Başkanı ve Valisi Michael Ludwig, Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Volgograd Belediye Başkanı Vladimir Marchenko ve KKTC Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başkan Cemil Tugay'ı ilk tebrik eden belediye başkanları oldu. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kutlama mesajında "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmenizden dolayı sizleri içtenlikle tebrik eder, görev süreniz boyunca başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

KENTLERİN GELECEĞİ

PARİS Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yeni görevinde kendisine başarı dileyerek mesajında şu cümlelere yer verdi: "Pek çok hemşerimin köklerinin dayandığı ve kalbinde taşıdığı İzmir'e ve sakinlerine, Paris'in ve hemşerilerimin tüm dostane duygularını sizin aracılığınızla iletmekten memnuniyet duyarım." Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado mesajında işbirliği vurgusu yaptı. Başkan Collboni Cuadrado, "Barselona ve İzmir arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda kentlerimizin geleceğine hazırlanmak ve vatandaşların taleplerine yanıt vermemize yardımcı olacak iddialı proje ve politikaları teşvik etmek için aktif olarak devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

İZBETON'DA KRİZ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı hizmetlerini yürüten İZBETON'da mali kiriz yaşandığı, resmi olmayan rakamlara göre şirketin 2 milyar liranın üzerinde borcu olduğu öne sürüldü. Karşılıksız çıkan çeklerin şirketin siciline büyük zarar verdiği ifade edildi. Öte yandan alacaklılara ödeme yapılabilmesi için belediyenin kaynak bulduğu, ödemelerin yapılmaya başlanacağı vurgulandı.