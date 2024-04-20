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İzmir'de Foça açıklarında hortum! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde hortum oluştu. Karaya ulaşamadan kaybolan hortum cep telefonu ile görüntülendi.

DHA
İzmir’de Foça açıklarında hortum! O anlar kamerada

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İzmir'de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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