İzmir’de 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT bugün bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 23 Nisan'da toplu taşıma kullanacak olanlar '23 Nisan'da İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT, vapur hatları bedava mı?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
23 NİSAN'DA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek.
İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır. Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.