Bayram coşkusu meydanlara sığmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de ve tüm Ege illerinde de meydanlara sığmadı. Okullarda yapılan gösterilerin yanı sıra tören alanları da doldu taştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kültürpark'ta çocuklar için festival düzenledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalde çeşitli etkinlikler ve oyunlar yer aldı. Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmirlilerin ziyaretine açıldı. Gemi, İzmir Konak Pier İskelesine demirleyen gemiye büyük ilgi oldu. Fethiye'de ise bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Aydın'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gururla kutlandı.

TCG Nusret Müze Gemisi, İzmirlilerin ziyaretine açıldı.