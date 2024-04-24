CHP Menderes’te ikinci raund

Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Harun Bila'nın geçen hafta birkaç partili tarafından darp edildiği iddiası ile önce polise başvurup sonra şikayetini geri almasının ardından şimdi de ilçede ikinci bir kriz yaşandı.

9 İSTİFA GEREKİYOR

CHP Menderes İlçe Örgütü'ndeki 7 yönetim kurulu üyesi, belediyeye yönelik bazı talepleri karşılık bulmayınca ilçe yönetiminden istifa etti. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu iddiaya göre olağanüstü kongreye gidilmesi için Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt'a 'Ya istifa et ya da görevden alırız' tehdidinde bulundu. Olağanüstü kongreye gidilmesi için en az 9 ilçe yöneticisinin istifa etmesi gerekirken, Aslanoğlu'nun seçimle koltuğa oturan Karakurt'a yönelik hamlesi parti içi darbe girişimi olarak nitelendirildi.

GÖREVLERİ DÜŞMÜŞTÜ

Menderes Belediye Başkanlığı koltuğuna CHP'li İlkay Çiçek'in oturmasının ardından sular bir türlü durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda CHP Meclis Üyesi Harun Bila, iddiaya göre belediye meclisindeki komisyonlara giremeyince CHP Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez ile tartışıp kavga etti. Aşırı derecede alkollü olduğu öne sürülen ve bir gözü moraran Bila'nın başına gelenlerden sonra önce taraflar birbirinden şikayetçi oldu ancak darp edildiğini söyleyen Bila şikayetini geri aldı. Menderes'te yaşanan olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Edinilen bilgiye göre bu kez CHP Menderes İlçe Örgütü yönetiminde yer alan Serdar Özdemir, Haşim Elden, Oktay Yeşilyayla, Muammer Bayram ve Çisem Doğan Akın gibi isimler iddiaya göre yerel seçim döneminde aday adayı Erkan Özkan'ı destekledi. CHP, bu süreçte tercihini Özkan yerine İlkay Çiçek'in aday gösterilmesinden yana kullandı. Seçimlerden sonra göreve gelen İlkay Çiçek ile iyi diyalog kuramayan, CHP İlçe Başkanı Hakan Karakurt'tan da, aralarında özel kalem müdürlüğünün de yer aldığı bazı talepleri kabul görmeyen toplam 7 kişi ilçe yönetiminden istifa etti. İstifa eden isimler arasında Çisel Doğan Akın, Hande Deniz Şentürk, Serdar Özdemir, Haşim Erdem, Oktay Yeşilyayla, Muammer Bayram ve Melih Benler yer aldı. Bu isimlerden Özdemir, Yeşilyayla ve Benler'in daha önceki ilçe yönetim kurulu toplantılarına üçten fazla kez katılmadıkları için zaten yönetimdeki görevlerinin düştüğü öğrenildi.

ASLANOĞLU'NDAN KARAKURT'A: İSTİFA ET

İstifaların ardından bu isimlerin yerine yedekteki isimler ilçe yöneticiliğine getirilmezken, devreye giren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt ile görüştü. İddiaya göre Aslanoğlu, yerel seçimlerde kaybedildiği gözüyle bakılan Menderes'te seçim kazandıran ekibin başında yer alan Karakurt'a olağanüstü kongreye gidileceğini belirterek, 'Ya istifa et ya da seni görevden alırız' tehdidinde bulundu. Partililerin oyları ile göreve gelen ve teşekkür beklerken görevden alınma tehlikesi ile karşı karşı kalan Karakurt'un ise, "İstifa etmeyeceğim, alacaksanız siz görevden alın" yanıtını verdiği öğrenildi. Menderes İlçe Örgütü'nde olağanüstü kongreye gidilebilmesi için en az 9 ilçe yönetim kurulu üyesinin istifa etmesinin gerektiğin belirtilirken, Karakurt'a yönelik bu bu hamle parti içi darbe girişimi olarak değerlendirildi.

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