‘Rehine krizi’ provokasyonu! Asılsız iddialar ortalığı karıştırdı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, rehine krizi iddiaları ve ardından doktorların yaptığı açıklama ile gündem oldu. İddiaya göre kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle gündüz saatlerinde hastaneyi basan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan C.Y. (50), daha sonra tekrar gelip 'katliam' yapacağını söyledi. Aynı gün içinde kanaması olduğunu ileri sürerek hastaneye geri dönen C.Y, doktorların beyaz kod vermesi üzerine tekrar gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay sırasında bir hastane odasından paylaşılan barikat görüntüleri ile ilgili idari soruşturma açıldı

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Öte yandan, yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Nisan 2024 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi'ne gelen bir hasta ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bahse konu olayda, hastanede bir süre önce sağlık hizmeti alan bir hastamız, saat 11.00 civarında hastanemize tekrar gelmiştir. Bahsi geçen şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle doktorlarla görüşmek isteğiyle aynı gün içinde saat 17.30'da hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri görüşmesine izin vermeyerek şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır. Bu süre içerisinde doktorlara da bilgilendirme yapılmıştır. Şahıs güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiştir; emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Söz konusu şahsın, tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, "İzmir Şehir Hastanesi'nde bir kişi sağlık çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.