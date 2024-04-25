TÜİK İzmir için verileri açıkladı! Trafiğe kayıtlı araç sayısı kaç oldu?

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 837 bin 135 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 mart ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 1 milyon 837 bin 135 oldu. İzmir'de mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre arttı. İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde17,8 artarak 14 bin 220 oldu. İzmir, mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu.

İzmir'de mart ayında trafiğe kaydı yapılan 4 bin 813 aracın yüzde 33,8'ini otomobil, yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde1,6'sını kamyon, yüzde3,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,05'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

54 BİN 441 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

İzmir'de mart ayında 54 bin 441 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri yapılan 54 bin 441 adet taşıtın yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 12,8'ini motosiklet, yüzde 2,3'ünü traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.