İzmir’de iş dünyasını buluşturan cenaze

İzmir'in gözde balık restoranlarından Deniz Restoran'ın kurucusu ve sahibi Yılmaz Ramazan Çelikkaya'nın en küçük oğlu Sabri Çelikkaya, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Aile şirketleri olan Deniz Restoran'da çalışırken, pandemi sonrası kendisini eve kapatan Çelikkaya, hareketsizliğe bağlı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhum için dün Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, merhumun ağabeyleri Ercan, Metin ve babaları Yılmaz Ramazan Çelikkaya taziyeleri kabul etti. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Sabri Çelikkaya'nın cenazesi, Urla Eski Mezarlığı'na defnedildi.