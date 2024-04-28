Çeşme’de kaybolan Veli Eren’den 288 gündür haber alınamıyor

'HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Mehmet Atay, "Oğlum Veli Eren'in hayatta olduğuna inanıyorum. Kiminle, nereye gittiğini araştırıyoruz. Yurt dışına çıkmış olabilme imkanı çok yüksek. Çünkü burada olsaydı, bir şekilde bir iz bulunurdu" dedi.

Emniyet güçlerinin de Veli Eren'in bulunması için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Atay, "Ancak, yeni bir bilgi yok. Kaybolduğu Deliklikoy mevkisinde ne yolda ne de koyda kamera yok. Bölgede belirli aralıklarla kamera olması gerekirdi. Eğer bölgede kamera olsaydı Veli Eren'in bulunması kolay olacaktı. Deliklikoy mevkisinin 3-4 kilometre ötesindeki Alaçatı köprüsü altında MOBESE var, bir de Ovacık tarafında Siteler var, onların önünde kamera mevcut. Çocuğumuz kaybolmadan önce Deliklikoy diye bir yer olduğunu bile bilmiyordum. Çeşme'nin her yerini bilirim ancak orayı bilmiyordum. Oraya neden kamera koymuyorlar, onun da bir sebebi mutlaka vardır diye düşünüyorum. Orası daha ıssız bir yer" diye konuştu.