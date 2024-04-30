İzmir’de 1 Mayıs’ta toplu taşıma bedava mı? ESHOT, İZBAN, vapur ücretsiz mi?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT 1 Mayıs'ta bedava mı? soruları İşçi Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Yarın iş için ve gezmek maksatlı toplu taşıma kullanacak olanlar ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
İZMİR'DE 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayında seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.
Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ta ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
Kurumumuz Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bina dışında iki adet sürekli kullanımdadır.
KAYIP VEYA ÇALINMIŞ KİŞİSEL KARTIMI ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUYLA YENİLEYEBİLİR MİYİM?
Kayıp, çalıntı ve yıpranmış kişisel kartlarınızın yenileme işlemleri için merkez ve şubelere şahsen başvurulmalıdır. Kayıp, çalıntı veya yıpranmış kişişel kartların yenileme işlemleri için çevrimiçi (online ) başvuru kabul edilmemektedir.
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile kart ücretini başvuru noktasında ödeyen başvuru sahiplerine kartı 10 dakika içinde basılarak teslim edilir.
Başvurular, Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü, Konak Katlı Otopark altı, Bostanlı, Fahrettin Altay, Bornova, Üçyol, Şirinyer, Torbalı ve Menemen Kart Başvuru Merkezlerinden yapılabilir.
Kurum merkez ve şubelerin adreslerine ana sayfadan erişebilir.