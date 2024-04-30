İzmir’de 1 Mayıs’ta toplu taşıma bedava mı? ESHOT, İZBAN, vapur ücretsiz mi?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT 1 Mayıs'ta bedava mı? soruları İşçi Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Yarın iş için ve gezmek maksatlı toplu taşıma kullanacak olanlar ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...