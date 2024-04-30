İzmir’de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeler...
Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı
Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey
Barbaros
İslamsaray
Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Serintepe
Zafer
Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Şifne
Ildır
Germiyan
Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih
Bahriye Üçok
Limontepe
Ali Fuat Cebesoy
Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele
Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Anadolu
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
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