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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de planlı kesinti yapılacak ilçeleri açıkladı. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Saat : 10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı

Saat : 9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey
Barbaros
İslamsaray

Saat : 9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Serintepe
Zafer

Saat : 10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Şifne
Ildır
Germiyan

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih
Bahriye Üçok
Limontepe
Ali Fuat Cebesoy

Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele

Saat : 10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Anadolu

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum

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