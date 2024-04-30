İzmir’de elektrik kesintisi 30 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeler...