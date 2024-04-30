Kadın minibüs şoförü direksiyonda, vekil Çankırı muavin koltuğunda

BELEDİYE otobüslerinde, taksilerde, metro ve tramvaylarda görmeye alıştığımız kadın sürücülere bir yenisi daha eklendi. İzmir'de babasından kalma Karşıyaka - Şemikler minibüs hattının hem durak başkanlığını hem de şoförlüğünü yapan 44 yaşındaki Hatice Korkmaz, deyim yerindeyse usta şoförlere taş çıkartıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da birçok yolcudan takdir toplayan ve örnek duruşuyla rol model olan Korkmaz'a, seyir halinde iken eşlik etti.

VATANDAŞ TAKDİR ETTİ

MUAVİN koltuğuna oturan Çankırı'nın bir yandan para üstü alışverişi yaptığı diğer yandan ise Korkmaz'ı yolculara tanıttığı o anlar ise; cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların, 'Daha önce hiç vekil görmedim hem de dolmuşta, bence sık sık olmalı" ifadelerinin yolculuğa renk kattığı görüldü. İkili arasında yaşanan diyaloglarda ise en çok kadın dolmuş şoförü olmanın hem vatandaş gözünde hem de erkek şoförlerin bakış açısındaki yorumları değerlendirildi. Görüntülerde ayrıca Çankırı'nın "kadın şoför, kadın vekil" söylemiyle güzergah üzerinde gördüğü vatandaşlara seslendiği görüldü. Bazı yolcular ise hatıra fotoğrafı çektirerek yolculuğunu tamamladı.