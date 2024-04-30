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Haberler İzmir Tire'de dram

Tire'de dram

Annesi, babası tarafından katledilen Esen Akbaşoğlu, daha onun yokluğuna alışamadan babasının cezaevinde canına kıymasıyla yıkıldı. Yaşadığı acı kayıplar nedeniyle 4 yıldır toparlanamayan genç kadın, önceki gün 5. kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı

NADİR UYSAL
Tire’de dram

İKİSİNİ DE KAYBETTİ

İZMİR'İN Tire ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Esen Akbaşoğlu'nun annesi Melek Dağyel, 4 yıl önce boşandığı eşi Ercüment Akbaşoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Genç kadın, daha annesinin acı ölümüne alışamadan bu kez de vicdan azabına dayanamayarak cezaevinde canına kıyan babasının kaybıyla yıkıldı. 1 çocuk annesi Esen Akbaşoğlu, bu süreçte annesinden kalan işyeriyle teselli bulmaya çalıştı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

ANCAK 4 yıldır yaşadığı acıları bir türlü unutamadı. Yakınlarına sık sık, "Birbirlerini deliler gibi seven annem ve babam hayatımdan kayıp gitti, yaşam bana anlamsız geliyor" dediği öğrenilen genç kadın, önceki gün 5'inci kattaki evinin balkonunda parmaklıklara tırmanıp kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan Akbaşoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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