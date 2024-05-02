‘Toplu işten çıkarma yok’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomik sorunu aşmak için yeni yılda işe girişi yapılan işçilerin görevlerine son verilmesi gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kamuoyuna yansıyan "aday olduktan sonra çok sayıda işçi alınmış, binlerce kişi işe yerleştirilmiş" sözleri dikkat çekmişti.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

GÖREVİ bırakan Tunç Soyer ve ekibini suçlayan Başkan Tugay'ın kapalı toplantılarda eski yönetimi eleştirdiği belirtildi. Diğer yandan Tugay'ın aday ilan edildiği 29 Ocak'tan önceki tarih olan 1 Ocak'ta işe başlayanları kapsayacak şekilde işten çıkarma süreçlerinin işletilebileceği ancak kesin kararın verilmediği aktarıldı. İşçi çıkarma iddiaları ile ilgili Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, kararın gündeme alınması durumunda karşı çıkacaklarını dile getirdi. Başkan Tugay, bunun üzerine açıklama yaparak, "Toplu işten çıkarma söz konusu değil. İki bin kişi alınmış. Hepsini işten çıkaracağız diye bir kararımız yok. Gereksiz işe alınmış ya da yanlış pozisyonda çalışan arkadaş var mı ona bakıyoruz. İşe alım sırasında yasal bir prosedür var, buna uyulması şart. Güvenlik soruşturması yapılmadan alınanlar var. Bu arkadaşların devam etmesi mümkün gözükmüyor ancak bu kişilere, 'İlk işe alım olduğunda size öncelik vereceğiz' diyeceğiz" dedi.

'1 NİSANCI'LAR KENARDAN İZLEDİ

ÖTE yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti içinde 1 Nisancı olarak adlandıran bir grup olduğunu anlatan Tugay, "Seçim öncesi görevde olan belediye başkanı arkadaşlarımızdan, daha sonra parti örgütlerimizin bir kısmından sahadaki beklediğimiz çalışmayı, motivasyonu göremedik. 1 Nisancı bir grup vardı. Seçimde başarısız bir sonuç olursa buradan yeni bir kurultay talebi ile ortaya çıkacak ve partiyi kurultaya götürmeye çalışacak bir grup olduğu söyleniyordu" dedi.