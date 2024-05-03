Efes’te yıldızlar altında tarihi yolculuk

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor. Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikler, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan beri gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor. Özellikle yaz döneminde gündüz plajları tercih eden turistlerin akşamın serin saatlerinde müzeleri ziyaret edebilmesinin amaçlandığı uygulama kapsamında antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.