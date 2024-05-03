Ege Üniversitesi’nden akademik başarı

Dünyada yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren en saygın kuruluşlardan biri olan Times Higher Education'ın (THE) 2024 Asya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Sıralamada dünya genelinde 301-350 bandına çıkan Ege Üniversitesi yükselişini sürdürerek Türkiye devlet üniversiteleri arasında 8'inci sırada yer aldı.

"BÜYÜK İLERLEME GÖSTERDİ"

Ege Üniversitesinin en iyiyi hedefleyerek, güçlü ekosistemi ile bilim ve teknoloji üretmeye devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Alanında uluslararası ölçekte saygınlığa sahip olan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE - 2024 Asya Üniversiteleri Sıralamasında tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz, önceki yıl 501-600 olan dünya sıralamasını 301-350 bandına, 21 olan Türkiye sıralamasını ise 8'inci sıraya çıkardı. Güçlü fiziki ve dijital altyapısı ile öğrencilerini küresel standartlarda bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemiyle buluşturan üniversitemiz; bir önceki yıla göre ulusal ve uluslararası alanda büyük bir ilerleme gösterdi" dedi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

2024 THE Asya Üniversiteleri Sıralamasında, üniversiteler araştırma ortamı, endüstri (sanayi geliri ve patent), uluslararası görünüm, araştırma kalitesi ve öğretim (öğrenme ortamı) başlıklarında toplam 18 performans göstergesine göre değerlendirildi. Ege Üniversitesi endüstri (sanayi geliri ve patent) başlığında Türkiye devlet üniversiteleri arasında 6'ncı ve öğretim (öğrenme ortamı) başlığında Türkiye üniversiteleri arasında 4'üncü sıraya yerleşerek başarısını kanıtladı.