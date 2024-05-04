“Yerimiz alındı, paramız ödenmiyor”

Konak Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun başkanlık yaptığı oturumda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen belediye hizmet binası inşaatı ile ilgili konuştu. Özen, "Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi protokol kapsamında ne kadar katkı yaptı? Bizim bildiğimiz 1 milyon TL. Şu ana kadar belediyemizin 18-19 milyon harcama yaptığı bilgisi var. Büyükşehir belediyesi hem yerimizi aldı hem paramızı ödemiyor" dedi. Mecliste ayrıca yeni kurulacak 3 komisyonun da seçimi gerçekleştirildi. Sosyal Politikalar Komisyonu: Behçet Emir, İlhan Yaman, Murat Arat, Birol Özkardeşler, Taner Deniz; İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu: Erhan Kahraman, Çetin Taylanhan, Murat Yıldız, Alaaddin Kurt, İsmail Özen; Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyon: Birol Özkardeşler, Murat Yıldız, Murat Arat, Erhan Kahraman, Hasan Uzunkaya olarak belirlendi.