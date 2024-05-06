İzmir’de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

Operasyonda, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, ok ucu, ağırlık, obje, heykelcikten oluşan 339 tarihi eser, 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserlere el koyulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.