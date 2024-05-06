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Haberler İzmir İzmir'de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

İzmir'de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş, Konak ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL değerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken 3'ü serbest kaldı.

DHA
İzmir’de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

İzmir'in 3 ilçesindeki operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde toplam 8 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

İzmir’de 9 milyonluk tarihi eser operasyonu! Yüzlerce eser ele geçirildi

Operasyonda, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, ok ucu, ağırlık, obje, heykelcikten oluşan 339 tarihi eser, 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserlere el koyulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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