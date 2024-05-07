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İzmir'de tarihi binada yangın; mahsur kalan kadın kurtarıldı

Son dakika İzmir haberi... İzmir'de, tarihi binada çıkan yangında mahsur kalan kadın itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangı, 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü.

DHA
İzmir’de tarihi binada yangın; mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yangın, saat 22.15 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1300. Sokak'ta bulunan tarihi bir binada çıktı. Tarihi binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisinde mahsur kalan bir kadın çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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