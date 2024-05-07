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Haberler İzmir İzmir'deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

İzmir'deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde nikah merasiminin öncesinde dua edilmesine karşı çıkarak mikrofona el koyan ve müziğin sesini açtıran nikah memuru, skandal bir harekete imza attı. Büyük tepki çeken olayın ardından nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İHA
İzmir’deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız." dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.

İzmir’deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE O ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALDI

Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP'yi ve belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.

İzmir’deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

İzmir’deki skandal olaya soruşturma! Nikah memuru dua edilmesine engel olmuştu...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

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