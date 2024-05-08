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Haberler İzmir İzmir’deki nikaha soruşturma

İzmir’deki nikaha soruşturma

HABER MERKEZİ
İzmir’deki nikaha soruşturma

İZMİR'DE önceki gün şok bir olay yaşandı. Karşıyaka'da kıyılan bir nikah öncesinde nikah memuru Melek Bursalı, nikah şahidi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kayacan'ın dua okumasına izin vermedi.

Olaya ilişkin, nikah memuru Melek Bursalı hakkında, "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında nikah memuru Melek Bursalı, ifadeye çağrıldı.

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