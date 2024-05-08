Maaş krizi İzmir Metro’ya sıçradı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde yaşanan maaş sorunu, bu kez de İzmir Metro'da patlak gösterdi. Metroda çalışan personelin, bayram mesaileri, gıda yardımı, iş riski ücretleri ve yemek paralarının henüz ödenmediği iddia edildi. İşçilerin yaklaşık 8 ile 10 bin TL arasında değişen alacağı bulunuyor. Yapılmayan ödemelerle ilgili ise işçilerin üyesi olduğu TÜRK-İŞ'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'na da açıklama yapılmazken, işçilere ödeme günü ile ilgili bir tarih de verilmedi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir çalışanları taşıyan servis şirketine de ödeme yapmadığı ileri sürüldü.