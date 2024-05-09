Bayraklı sınırlara sığmıyor

İzmir'in en eski yerleşim yeri olmasına rağmen 2009 yılında ilçe statüsüne kavuşan Bayraklı, aynı zamanda kentin en küçük yüzölçümüne sahip ikinci ilçesi konumunda yer alıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilçenin 4'üncü belediye başkanı seçilen CHP'li İrfan Önal, 24 mahalleden oluşan 300 bin nüfuslu Bayraklı'nın yüzölçümü 30 kilometrekarelik bir alan içine sıkıştığını söyleyerek ilçenin sınırlarını genişletmek için örnek bir girişim başlattı.

"VALİ ELBAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Yeni Asır'a yaptığı açıklamada komşu ilçeler Karşıyaka, Bornova ve Konak'tan yeşil alan yokluğu nedeniyle toprak isteyeceklerini anlatan Önal, İzmir Valisi Süleyman Elban'dan da yardım isteyeceğini kaydetti. Önal, "Cuma günü valimizden konunun İçişleri Bakanlığı'na iletilmesini isteyeceğim. Bayraklı ile hemen hemen aynı nüfusa sahip olan Karşıyaka 220, Bornova 110 kilometrekare. Bu rakamlar bile ilçemin ne kadar sıkıştığını gösterecektir" dedi. Karşıyaka, Bornova ve Konak Belediye Başkanları ile konuyu görüşeceğini dile getiren Önal, "Bunun için ben ve ekibim Bayraklı halkına daha iyi hizmet edebilmek için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

"KİMSENİN GÖNLÜ KIRILMASIN"

Söz konusu sıkışıklığa en iyi örneğin Bayraklı Adliyesi'nin olduğu alan olduğunu belirten İrfan Önal, "Herkes Bayraklı'da biliyor ama adliye binası tamamen Konak ilçesi içinde kalıyor. Adliye içindeki karakol da öyle... Ama çöpünü Bayraklı Belediyesi topluyor. Bayraklı gökdelenler bölgesi diye biliniyor. Ancak büyük bir bölümü Konak ilçesi içinde kalıyor. Ben ne vatandaşın ne de diğer bir belediye başkanı arkadaşımızın gönlü kırılmadan ilçem için toprak istiyorum. 24 Mahalle olan sayımızı artırmak ve ilçemin özellikle yeşil alan başta olmak üzere toprak eklenerek büyümesini istiyorum" dedi.

İZMİR'İN KURULUŞUNDA YERİ BÜYÜK

BAYRAKLI ilçesi tarihi ile de dikkat çekiyor. İzmir'i ilk kuranların M.Ö. 3000'de Tunç Çağı'nı yaşayan ve Bayraklı'da oturan bir halk olduğu yapılan kazılar sonucu kesinlik kazanmıştı. 30 ilçesi bulunan İzmir'in ilçelerinden Bayraklı, yüz ölçümü olarak en küçük ilçeler arasında yer alıyor. Kuzeybatısı ve kuzeyinde Karşıyaka, doğusunda ve güneyinde Bornova, güneybatısında Konak ve batısında İzmir Körfezi bulunan Bayraklı'nın sınırlarının genişletilmesi, kentte yeni bir tartışma konusu yaratacak.