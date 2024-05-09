Nikahtaki saygısızlığa müfettiş görevlendirildi

İZMİR Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki bir nikah töreninde, çiftin bir yakını dua okumak isteyince, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek engellemeye çalışan nikah memuru Melek B. hakkında soruşturma açılmıştı.

KAYACAN: ÖZÜR BEKLİYORUZ

NİKAH memurunun tahammül edemediği duanın müzikle bastırılması yaşanan skandalı bir üst seviyeye taşımıştı. Misafirlerin müzik gürültüsü arasında 'amin' diyerek duaya katıldığı ve nikah memurunu 'Islıkla alkışlayarak' protesto ettiği olaya gelen tepkiler sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, nikah memuru hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Konu Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi.

AK Parti'nin duruma tepki göstermesine karşı nikah memurunu savunan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Kayacan

Damadın babası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kayacan ise, "Nikah memuru bu mutlu günümüzde böyle şık olmayan bir davranış sergilemese iyi olurdu. 28 Şubat dönemi uygulamalarını hatırlatan bir şeydi. Resmi daire olsun ya da olmasın dua her yerde edilir. Her yerde izlediğimizde görüyoruz nikah memurları 'Hayırlı uğurlu olsun' diyorlar. Bu bir duadır. Eğer bir özürle muhatap olursak şikayetimizi geri çekeriz" diye konuştu.