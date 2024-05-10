İki kaza üç ölüm

DENİZLİ ve İzmir'de meydana gelen motosiklet kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. Denizli Pamukkale'de Zekeriya Akhan yönetimindeki motosiklet, hatalı sollama yaparken önüne çıkan otomobile çarptı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

MOTOSİKLETTEN savrulan sürücü ile arkadaşı Rahman Çabuk olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan Akhan ve Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosikletle kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü evli ve 2

çocuk babası İbrahim Canaç (45) hayatını kaybetti. Talihsiz kazza, ilçeye bağlı Elifli köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Canaç, motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen kamyonla çapıştı. Hastaneye Canaç, yaşamını yitirdi. Canaç'ın cenazesi Potomoz Mezarlığı'na defnedildi.