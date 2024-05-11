İzmir’de ‘Yapay Zeka ve Çocuk Sağlığı’ Kongresi

Uluslararası katılımlı İzmir Çocuk Kongresi'nin ilki "Yapay Zeka ve Çocuk Sağlığı" başlığı altında gerçekleştirildi. Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi aynı zamanda kongrenin Dönem Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan yaptı. Etkinlikte, sırasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Burak Öztop ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuştu. Ardından Bahçeşehir Koleji'nin 60 kişilik okul korosu, müzik öğretmeni Şenay Topçu'nun yönetiminde keyifli bir mini konser verdi. İzmir Çocuk Sağlığı Derneği tarafından yapılan kongreye, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi de katkıda bulundu.