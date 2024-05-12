Denizlili doktorun İzmir’de acı sonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün kaza meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar Köprüsü mevkiinde, Fatma Huz (31) yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Kaza yerine gelen sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, Fatma Huz'un ve M.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Huz'un aracında bulunan ve durumu ağır olan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Denizli Acıpayamlı olduğu belirtilen Fatma Huz'un doktor olduğu öğrenildi. Doktor Huz'un Servergazi Devlet Hastanesi'nde Çocuk Psikiyatri olarak görev yaptığı belirtildi.