2 kruvaziyer ile İzmir’e 4761 yolcu geldi

"YAKLAŞIK 100 BİN YOLCUYU GEÇECEĞİZ"

Türkiye açısından kruvaziyer turizminin doğru adımlarla ve hızlı bir şekilde arttığını kaydeden İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, "Uzun yıllardan sonra ilk defa 2 tane gemi İzmir Limanı'na aynı anda geldi. Bir gemide yaklaşık 3 bin 567 yolcumuz var. Diğerinde de bin 194 tane yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek yaklaşık 100 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Yaklaşık 68 sefer yapılabilecek. Bu sadece İzmir için ama bölgemizde hem Çeşme hem Kuşadası Limanlarımız var. Kuşadası Limanımıza bu sene 550'ye yakın gemi beklemekteyiz. Çeşme Limanı'na bu sene 103 gemi beklemekteyiz. Uzun yıllardan sonra, pandemiden sonra neredeyse sıfıra kadar düşen kruvaziyer yolcu veya kruvaziyer uğrakları Türkiye limanları için inanılmaz derecede artış göstermeye başladılar" ifadelerine yer verdi.

2024 yılında 2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirten Öztürk, şu sözlere yer verdi:

"Önümüzdeki günlerde tanıtımlara daha da hız vermemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Bu tanıtımlarla çok rahat bir şekilde Akdeniz'de hatırı sayılır bir yere kruvaziyer konusunda geleceğimizden hiçbir kuşkumuz yok."



