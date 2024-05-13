İşten çıkarma dalgası! İZSU’dan sonra sıra İZENERJİ’de

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hazırlanan listelerin incelenmesinin ardından yapılacak işten çıkarmalar başladı. İZSU'da çalışan 40 işçinin işten çıkarılmasının ardından İZENERJi'de de 21 işçinin sözleşmesinin fesh edileceği öğrenildi.

TUGAY'DAN RANDEVU İSTEDİLER

Sözleşmesi sonlandırılacak işçiler şirkete çağrılmaya başlandı. Öte yandan sayının artması bekleniyor. Genel İş İzmir yöneticilerinin işten çıkarmalarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile randevu isteyeceği öğrenildi. İZENERJİ'de örgütlü Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "31 Mart seçiminin ertesi günü 1 Nisan'da işbaşı yapan, toplu iş sözleşmesinde deneme süresi 1 ay olan ve bu süreci tamamlayan işçilere 'sizinle çalışamayacağız' diye bilgi vermişler. Bürokratlar bize durumu aktardalar. Biz de Cemil Tugay'dan randevu isteyeceğiz. Hem bu tutumdan vazgeçilmesi hem de devam etmemesi için görüşme talebinde bulunacağız" dedi.