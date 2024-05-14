Cemil Tugay’dan işbirliği mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir ve Türkiye'nin sorunlarını beraber çözmek için çalıştığımız bir dönem olacak. İzmir daha güzel günler görecek" dedi. AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise İzmir'e fayda sağlayacak her konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevi devraldıktan sonra siyasi partilerin il başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, AK Parti İzmir İl Başkanlığına yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte Bayraklı'daki AK Parti İl Başkanlığı binasına gelen Tugay, burada AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve parti üyeleri tarafından karşılandı.

'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmanın ardından Tugay, "Yerel seçimde herkesin özellikle AK Parti'nin etik sınırlar içinde gösterdiği siyasi tavır bizim açımızdan teşekkürü hak eden bir durumdur. Şehrimizin bekleyen, çözülmesi gereken pek çok sorunu var. Bunlar sadece seçimi kazanmış olan belediye başkanının kendisi ve yakın çalıştığı insanlarla değil, şehrin tüm ilgili kişi ve kurumlarının katılımıyla çözülmesi gereken sorunlar. Pek çoğunda da uzlaşı gerekiyor. Birbirini incitmeyen, birbirinin birikiminden yararlanan insanlar olacağız diye inanıyorum" dedi.

SAYGILI: YANLARINDAYIZ

Görüşmenin samimi olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Görüşmenin temel esas ve usulü şehrimizin kalkınması ve sorunlarına nasıl çözümler getirileceği konusunda iş birliklerinin geliştirilmesiydi. Biz AK Parti olarak her zaman yanlarında olacağımızı belirttik. Gerek bakanlıklarımızla gerek Hamza Dağ ile beraber her türlü çalışmaya gövdemizi koyacağımızı söyledim" dedi. Başkan Tugay, daha sonra sırasıyla İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

AKŞENER KRİZİ

CEMİL Tugay'ın İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'ın makamında asılı duran Meral Akşener fotoğrafı kamuoyunda yer bulmuştu. İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun fotoğrafının olmaması eleştirilirken, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan yapılan yorumlara tepki gösterdi. Kongrenin gerçekleşmesi sonrasında yeni fotoğraflar için bir hazırlık sürecinin olunduğunu belirten Başkan Ülkü Doğan, "Altında farklı bir neden aramak kötü niyettir. Kongre öncesinde zaten il başkanlığı olarak biz Sayın Müsavat Dervişoğlu'na desteğimizi açıklamıştık. Dolayısıyla da kendisine karşı bir tutum olmasını kötü niyet olarak görüyoruz" dedi.