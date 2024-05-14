Dikili Belediyesi’nden ’otopark’ kararı: Ver parayı al ruhsatı

İZMİR'DE her geçen gün artan trafik sorununda otopark yerlerinin azlığı dikkat çekerken, Dikili Belediyesi ise otoparklar ile ilgili dikkat çekici bir karar almaya hazırlanıyor.

Dikili Belediye Meclisi'nin verdiği karara göre ilçe sınırlarında riskli olduğu tespit edilip yıkılan yapıların parsellerinde, yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle otopark yapılmayabilecek. Bunun yerine otopark ücretleri ilçe belediyesine ödenebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen ilgili önerge komisyonlarda kabul edilirken, son kararı ise meclis üyeleri verecek.