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İzmir’de sosyete kulübüne uyuşturucu baskını

FATİH ŞENDİL
İzmir’de sosyete kulübüne uyuşturucu baskını

İZMİR Emniyeti, uyuşturucu imal ve ticareti, silah ticareti ve rüşvet suçları ile popüler gece kulüplerini paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları tespit edilen Alabaylar ve Zirek Kardeşler çetelerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Karadan, havadan ve denizden yapılan baskınlara bin polis katıldı.

24 ŞAHIS GÖZALTINDA

TAC Mahal isimli gece kulübü başta olmak üzere birçok mekana düzenlenen baskınlarda 9 bin 880 ecstasy hap, 5 bin 711 sentetik hap, 67.29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, fişekler ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 3'ü aktif, 1'i emekli kamu görevlisi olmak üzere 24 çete üyesi yakalandı.

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