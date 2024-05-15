“İzmir’de büyük deprem üretebilecek faylar var”

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fayın olduğunu belirtti.

İZMİR FAYI'NA DİKKAT!

İZMİR'İN son büyük depremini 1688 yılında yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Sümer, "Depremin hangi fayda olduğunu bilmiyoruz. Eğer İzmir Fayı'nın Balçova segmentinde ya da Pınarbaşı segmentiyle beraber meydana geldiyse, o zaman İzmir Fayı özelinde rahatız demektir. Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı'nda olduysa, İzmir Fayı'nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Doç. Dr. Ökmen Sümer, "İki şey çok önemli. Deprem ne zaman ve ne büyüklüğünde olacak? Bu sorular önemli. Ama öncelikle deprem olsun olmasın ilk yapmamız gereken şey, deprem bilincini geliştirmek. Bunu ilköğretim seviyesinden itibaren yapmak. Depremde nasıl davranacaklarını bilmeliler ki bu ikincisi ve en önemlisi. Özellikle yerel yönetimlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor" diye konuştu.