İzmir’de korkutan deprem

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde dün saat 04.57 de 7 km derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar, olayın ardından sokaklara döküldü. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen depremin, 12 Haziran 2017'de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinin bu depremin doğubatı uzantılı ve eğim atımlı bir normal faydan kaynaklandığını doğruladığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti: "İzmir ve çevresinde yeni aktif fayların bulunduğuna dair görüşlerin doğruluk payı yoktur diye düşünüyorum. Haritanın son hali, yakın bir gelecekte kamuoyuna duyurulacaktır. Sonuç olarak İzmir ve yakın çevresinin deprem tehlike düzeyi 2011 yılından beri değişmemiştir."