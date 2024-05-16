Pitbull’lu çeteye veterinerli baskın

İzmir'de aralarında dizi ve filmlerde oynayan bir oyuncu, 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da aralarında olduğu 11 kişilik bilişim çetesini yakalamak için operasyon yapıldı. Çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenildi. Zeus kod adlı çete üyesinin, vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgileri yasa dışı yollarla elde ettiği belirlenirken bilgisayarında da "Dolandırılacak" ve "Dolandırıldı" isimli dosyalar oluşturduğu öğrenildi.

VİLLA KİRALIYORLARDI

Operasyon kapsamında, İzmir Çeşme'deki lüks bir villada bulunan şüphelilerin bahçede Pitbull cinsi iki köpeği beslediği belirlendi. Ekipler, önceden gözlem yaparak, operasyona veteriner getirdi ve iki köpeğin de sakinleştirici ile etkisiz hale getirilmesi sağlandı. Komandoların da destek verdiği operasyonda şebekenin İzmir'in yanı sıra Aydın ve Balıkesir illerinde de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtarak dolandırdıkları öğrenildi.

DRONLA GÖRÜNTÜLEME

İzmir, Aydın ve Balıkesir'de belirlenen adreslere yapılan operasyon, dron ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme'deki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Aynı zamanda sahte avukat kimliklerine de el konuldu.