Diş hekiminden taciz iddialarına cevap

YENİ Asır'ın geçtiğimiz günlerde "Diş Hekiminden Genç İğrenç Taciz" başlığıyla gündeme taşıdığı haber oldukça ses getirdi. Konunun taraflarından Diş Hekimi Tayfun Günbay da Yeni Asır'a açıklama yaptı. Günbay, "Bu asılsız iftiraları kabul etmiyorum. Mesleki hayatıma ve onuruma saldırı niteliği taşıyan bu ifadelerin hesabını mutlaka yargı soracaktır. Habere konu olan tedavi süreci, üç kişilik heyetten oluşan, iki yardımcı bayan çalışanlarım ve bir erkek hekim huzurunda yapıldı. Hasta ile yalnız bile kalmadım. Cinsel taciz söz konusu değil" dedi.