İzmir’de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Pireveliler
Saat : 9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Tuna
Gazi Osman Paşa
Saat : 9:00 - 10:00
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
Yalı
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
Saat : 10:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Sarıyer
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Çatak
Saat : 10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Türkcedit
Saat : 9:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Boğaziçi
Levent
Zeytinlik
Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turabiye