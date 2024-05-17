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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 17 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Pireveliler

Saat : 9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Tuna
Gazi Osman Paşa

Saat : 9:00 - 10:00
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
Yalı

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

Saat : 10:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Sarıyer

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Çatak

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Mayıs Cuma

Saat : 10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Türkcedit

Saat : 9:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Boğaziçi
Levent
Zeytinlik

Saat : 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turabiye

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