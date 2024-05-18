İzmir’de kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan taksici mesleği bıraktı: Rüyalarıma giriyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaldırım taşı ile saldırıya uğrayan ve gasp girişiminde bulunulan taksi şoförü Selim Keleş (62), yaşadığı olayın ardından mesleğini bırakma kararı aldı. Keleş, "Travmayı atlatamadım. Hala sokakta yürürken önüme arkama bakıyorum. İçimde olayı tekrar yaşayacakmışım gibi bir his var. Eskisi kadar çok değil ama arada bir rüyalarıma giriyor. Bu olay beni çok etkiledi" dedi.

Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksiyle durakta bekleyen Selim Keleş'in aracına binen kişi, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, iddiaya göre, aracına aldığı yolcu cebindeki paraları vermesini isteyip, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine yolcu, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan Keleş, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.