Kokusu ve aroması ile hayran bırakıyor! Emiralem çileği kadınlara gelir kapısı oldu

Emiralem çileğinin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla harekete geçen kooperatif üyeleri, üründen yıl boyu gelir sağlanması için bir kurutma tesisi kurdu.



Kooperatif başkanı Yeşim Sever, AA muhabirine, kurutma tesisiyle yörede yetişen ürünlerden elde edilen geliri artırmaya odaklandıklarını söyledi. Daha önce aynısefa bitkisini üretip kuruttuklarını kaydeden Sever, "Şimdi Emiralem çileğimizle birlikte yola devam ediyoruz. Tarladan temin ettiğimiz taze ve doğal çileklerimizi işleyerek kurutma ve paketleme işlemine geçiyoruz. Gıda kurutmasıyla birlikte inşallah güzel yerlere geleceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Sever, çileğin çok çabuk bozulabilen ve saklaması mümkün olmayan bir meyve olduğunu ifade ederek, bu sayede meyvenin raf ömrünü uzattıklarını dile getirdi.