İzmir’deki Smyrna Antik Kenti’nde heyecanlandıran buluş! Mısır etkisini yansıtan eserler bulundu

'BEŞİNCİ OBJE, RA'NIN GÖZÜ FİGÜRÜ'

Prof. Dr. Ersoy, "Burada 5 örnek var. Bu örneklerden ilki bir mask. Bu figür, kandillerin yanma deliğinde kullanılan bir kapaktır. Mısır etkili bir figürdür. Bir diğer obje, doğum yapar pozisyonunda bir kadın figürü, yarısı yok. Ama başka örneklerden biliyoruz ki bu obje, kadının sağlıklı doğum yapması ve çocuğunun sağlıklı olarak dünyaya gelmesiyle ilişkili bir figür. Daha çok Mısır'da görülen bir özellik. Bir diğer obje kandil parçası. Üzerinde İsis Tapınağı'nın görseli var. 4'üncü obje, bir tuğla parçası. Bunun üzerinde 'Serapis Hiera' yazısı var. Anlamı ise 'Serapis'in kutsal alanı demek. Dolayısıyla bütün bu buluntular üzerinden 'Burada bir kutsal alan olabilir' diyoruz. 5'inci obje Ra'nın gözü figürü. Buna 'Horus'un gözü' de deniyor. Tek bir tanrı olduğunu ifade eder. Aynı zamanda vicdanın gözüdür. Mısır etkisini gösterir" diye konuştu.