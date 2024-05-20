“Nefer ve rehber olmaları için çalışıyoruz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Saygılı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı ateş ve Anadolu'yu saran o bağımsızlık ruhu, Cumhuriyet'e giden yolu açmıştır. Bu tarihi ve kazanımlarını muhafaza ederek ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Onların Türkiye Cumhuriyeti'nin birer neferi ve değerlerimizi ileriye taşıyacak birer rehber olabilmeleri için çalışıyoruz" dedi. Milli mücadelenin, gençlerin büyük yürekleriyle verildiğine dikkat çeken Saygılı, "O kahramanlar da gencecikti. Başta Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Unutulmasın ki; 19 Mayıs 1919'un ilhamı yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" diye konuştu.