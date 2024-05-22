Atılan işçiler eyleme geçiyor

İZENERJİ'DEN işten çıkarılan 21 işçi oturma eylemine başlıyor. İşlerini geri istediklerini belirten işçiler, açlık grevi yapabileceklerini de açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Cemil Tugay'ın gelmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde Tunç Soyer döneminde işe alınanlar için işten çıkarılma kararı alınmıştı.

MAĞDUR OLDUK

İŞTEN çıkarma nedenleri olarak ise sağlık kontrolünden geçmeden işe girenler, güvenlik soruşturmasına girmeden işe girenler ve toplu sözleşme gereği emekli olan işçilerin yerine çocuklarının alınacağının belirtilmesi ile birlikte çocuklarını işe aldıran ancak yine de emekliliklerini vermeyen işçilerin çıkarılması olduğu vurgulanmıştı.

DİĞER yandan 1 Ocak itibari ile işe alınan personellerde 'deneme süreci' gerekçesi ile işten çıkarılma iddiası sonrası birçok çalışan kapı önüne konmuştu. Bu kapsamda İZENERJİ bünyesinde yer alan 21 çalışanın da çalışma akdine son verilirken, mağdur olduğunu belirten işten atılan çalışanlar sürece tepki gösterdi. İşten çıkartılan konuşmacılar tek tek söz alarak, "Her bir arkadaşımız işini geri alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gerekirse açlık grevine kadar bu işi götürürüz. Oturma eylemi başlatacağız. Egemenlik Konutu önünde sessizce oturarak eylemimizi yapacağız. Ne zaman sizi işe alacağız dedikleri zaman eylemimizi sonlandıracağız" dedi.