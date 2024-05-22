İzmir’de gri kabus! Çöl tozu kente çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgelerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği uyarısını yapmıştı. Son bir aydır ara ara etkili olan çöl tozu, yine İzmir'e kabus gibi çöktü. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü. Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı.

