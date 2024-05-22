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İzmir'de gri kabus! Çöl tozu kente çöktü

Son dakika İzmir haberleri... Afrika üzerinden ülkemize gelen çöl tozu İzmir'de de etkisini gösterdi. Kentte sabah erken saatlerden itibaren belli olmaya başlayan çöl tozunun öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

İHA
İzmir’de gri kabus! Çöl tozu kente çöktü

Afrika üzerinden gelen çöl tozu İzmir'e adeta bir sis bulutu gibi çökerken, kentte havanın rengi değişti, iki yaka denizden güçlükle görüldü.

İzmir’de gri kabus! Çöl tozu kente çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgelerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği uyarısını yapmıştı. Son bir aydır ara ara etkili olan çöl tozu, yine İzmir'e kabus gibi çöktü. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü. Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı.

İzmir’de gri kabus! Çöl tozu kente çöktü

Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi. Konuyla ilgili uzmanlar ise çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.

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